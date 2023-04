Premierul Nicolae Ciuca a adus stabilitate in PNL, dar si la nivelul coalitiei de guvernare - spune secretarul general al liberalilor din Dambovita, Aurelian Cotinescu."Nu stiu cine ar fi putut sa managerieze atat de bine situatia cu PSD. Sa mergi umar la urma cu PSD in coalitie nu este simplu. Cateodata ai impresia ca mergi cu elefantul care isi doreste sa te calce in permanenta... Nu trebuie sa ne minitim... Si atunci, conteaza foarte mult ce atitudine ai, iar Nicolae Ciuca a avut o ... citeste toata stirea