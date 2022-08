Autocamion incarcat cu lemne, confiscat de jandarmii din Arges

O patrula de jandarmi din judetul Arges, care isi efectua serviciul in zona Vidruta, comuna Arefu, s-a intersectat pe traseu cu un autocamion incarcat cu lemn de esenta molid pentru care documentele de transport nu erau completate legal in aplicatia SUMAL 2.0 CONTROL, in speta, desi camionul era in miscare, figura cu statusul "Aviz-inregistrare".Jandarmii au procedat la verificarea documentelor in format letric si au descoperit ca avizul nu era stampilat de catre firma ... citeste toata stirea