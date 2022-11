Avansari in grad cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie, la Jandarmeria Dambovita

La sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean "Mircea cel Batran" Dambovita a avut loc festivitatea de avansare in gradul militar urmator, inaintea expirarii stagiului minim in grad, a unui numar de 30 de jandarmi, care in activitatea desfasurata s-au distins prin modul de executare a misiunilor, rezultate deosebite obtinute in indeplinirea atributiilor, pregatire profesionala si comportare demna.Astfel, 4 ofiteri si 26 de subofiteri au primit o tresa in plus pe epoleti, intr-un cadru festiv ... citeste toata stirea