Avem datoria de a ne implica serios in educatie, indiferent de varsta si de ipostaza in care ne aflam!

Astazi - 5 septembrie 2022, a inceput un nou an scolar, iar prima zi de scoala inseamna un moment foarte important pentru fiecare dintre noi. Educatia reprezinta temelia de baza a societatii si trebuie sa o pretuim, fiindca ne formeaza ca oameni - este mesajul transmis de primarul comunei Poiana, judetul Dambovita - Marian Serban."Cu totii avem datoria de a ne implica serios in educatie, indiferent de varsta si indiferent de ipostaza in care ne aflam: copii, parinti, cadre didactice, ... citeste toata stirea