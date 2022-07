Avertisment al salvamontistilor. Familie de ursi observata in zone circulate din arealul Padina-Pestera

In plin sezon turistic, turistii sunt sfatuiti sa evite o zona din Statiunea Turistica Padina Pestera pentru a nu da nas in nas cu o ursoaica insotita de doi pui. Angajatii Romsilva au precizat ca pe poteca turistica "Dragonul Zburator" si in zona "Horoabele" din Statiunea Turistica Padina Pestera a fost semnalata prezenta unei ursoaice insotita de doi pui, in varsta de doi ani. "Nu incercati sa ii hraniti ori sa va apropiati prea mult de ei pentru a ii fotografia. Va reamintim ca pe suprafata ... citeste toata stirea