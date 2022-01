AVERTISMENT cu privire la un grup de TURISTI DIN ARGES. S-au comportat ca niste animale!

Reprezentantii unui hotel din Predeal au lansat pe Facebook un avertisment cu privire la un grup de turisti din judetul Arges, care "s-au comportat ca niste animale" si au facut prapad.In speta, in cele doua nopti de cazare, au facut galagie in exces, iar in urma lor, in camere si in restaurant, a ramas o "mizerie de nedescris", asa cum se vede in fotografia publicata.Avand in vedere ca a fost dezvaluit si numele pe care s-a facut rezervarea, dar si denumirea firmei pentru care s-a emis ... citeste toata stirea