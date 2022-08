Avertizari meteo de ploi si caldura valabile si pentru judetul Dambovita

Meteorologii au emis avertizari de ploi abundente, dar si de caldura valabile pentru mai multe zone ale tarii, intre care si judetul Dambovita.Codul portocaliu este valabil in intervalul 30 august, ora 10:00, pana pe 31 august, ora 10:00, in zona de munte. Vor fi perioade cu averse torentiale, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 40...60 l/mp si pe arii restranse de peste 70...80 l/mp. Acestea vor fi asociate si cu descarcari electrice, ... citeste toata stirea