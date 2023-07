Judetul Dambovita se afla sub avertizari meteorologice de plo abundende si inundatii, in zona montana fiind emis COD PORTOCALIU. Vor fi averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina de medii dimensiuni, iar in intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantitatile de apa vor fi de 30...40 l/mp si izolat peste 50...70 l/mp.In cazul manifestarii fenomenelor prognozate, recomandam cetatenilor: a... curatati santurile si rigolele de scurgere, pentru a permite evacuarea ... citeste toata stirea