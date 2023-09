Corneliu Stefan, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, a transmis, astazi - 11 septembrie 2023, la inceput de an scolar, un mesaj de incurajare si sustinere tuturor elevilor, parintilor, bunicilor si, nu in ultimul rand, dascalilor, celor care se ocupa de educatia celor mai tinere vlastare ale natiei."Dragi copii, indiferent de clasa in care veti merge in acest an si de provocarile care vor aparea pe parcurs, aveti incredere in voi si in multele lucruri pe care le puteti face. Nu va fi ... citeste toata stirea