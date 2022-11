Azi, 100 de ani de la infiintarea Flacara Moreni!

CENTENARUL FLACARA MORENI - 100 DE ANI DE TRADIEsIE, IMPLICARE, PERFORMANEsA SI DETERMINARE.De astazi, in municipiul Moreni, sportul rege va fi sarbatorit prin reintalniri memorabile intre fosti si actuali fotbalisti, in acest sens fiind organizate numeroase evenimente in perioada 14-19 noiembrie a.c..Flacara Moreni a fost fondata in 1922 sub numele de Astra Moreni. in 1951 numele sau a fost schimbat in Flacara Moreni. Dupa o fuziune cu rivalul local Automecanica Moreni, in anul 1977 a fost ... citeste toata stirea