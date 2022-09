Banii chiar aduc Fericirea? Explicatiile psihologului Alexandru Plesea

Consumerismul si materialismul au devenit instrumentele de interes ale Vesticilor, Occidentului si tarilor civilizate. In acelasi timp, spiritualitatea si dezvoltarea interioara sunt interesele Esticilor, Orientului si tarilor slab industrializate, crede psihologul Alexandru Plesea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Mintii."Interesele noastre actuale sunt cautarile primare, instinctuale ale omului, venite din educatia sociala, sistem, mediu cultural, scopuri familiale etc. Aici in ... citeste toata stirea