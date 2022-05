La data de 16 mai a.c., politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Butimanu, in urma cercetarilor efectuate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste, au retinut pentru 24 de ore un barbat si o femeie, in varsta de 19 si 28 de ani, banuiti de comiterea infractiunii de furt calificat.Cei doi sunt banuiti ca in noaptea de 6 ... citeste toata stirea