Barbarie fara margini la Sotanga! Politia a intocmit dosar penal

Nu ma asteptam sa intalnim si in Dambovita astfel de scene de barbarie. Nu in anul 2022! Si, culmea, s-a intamplat la doi pasi de municipiul Targoviste, in comuna Sotanga, unde doi indivizi au batut pana la moarte un biet caine. Oribila scena petrecuta pe strada a fost filmata. VEZI VIDEONu-ti vine sa crezi ca oamenii pot avea un asemenea comportament!Speram ca Politia sa isi faca datoria, iar cei doi sadici sa raspunda in fata legii pentru actiunile lor. Reamintim ca pentru fapte ... citeste toata stirea