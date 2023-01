Barbat din Priboiu (Branesti), disparut fara urma!

Politistii din cadrul Sectiei nr. 11 Politie Rurala Pucioasa au fost sesizati de catre un cetatean cu privire la faptul ca fratele acestuia, Mihail Balasa, de 38 de ani, din Priboiu, comuna Branesti, a plecat de la domiciliu, la data de 26 ianuarie, cu gandul sa se deplaseze in Belgia. Mihail ar fi contactat ultima oara familia pe 28 ianuarie. Se afla in Germania si spunea ca are de gand sa revina acasa.La momentul plecarii, acesta era imbracat cu blugi de culoare albastra, ... citeste toata stirea