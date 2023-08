Doua evenimente violente s-au consumat, ieri - 6 august 2023, pe teritoriul judetului Dambovita. La Targoviste, pe strada Tineretului din Micro 6, un tanar de 22 se ani, in timpul unui scandal, a lovit cu un briceag un alt tanar de 20 de ani. Victima, prezentand o rana in zona abdominala, a fost transportata la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Agresorul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand ca astazi sa fie prezentat magistratilor pentru a decide masurile preventive care se ... citeste toata stirea