Un barbat de 53 de ani, din comuna Valeni Dambovita, a decedat, ieri - 9 august 2023, in jurul orei 17:00, in padurea Mazgana, din apropierea localitatii. Cetateanul a fost lovit fatal de un copac pe care il taiase cu o drujba. Neatent, nu a luat in calcul faptul ca ... citeste toata stirea