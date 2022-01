Barbat gasit spanzurat in apropiere de Parcul Chindiei din Targoviste. Decedatul avea probleme cu legea

Un trecator a avut parte de o descoperire macabra pe malul raului Ialomita, in apropierea Parcului Chindiei din Targoviste. Barbatul a sunat la 112, iar in zona au ajuns criminalistii. Echipajele de la Ambulanta si Politie, trimise la fata locului, au constatat ca victima murise de mai mult timp. Este vorba despre un barbat de 46 de ani, din Targoviste, au stabilit ulterior anchetatorii.Individul spanzurat figura in baza de date a Politiei, avand de multe ori probleme cu legea de-a lungul ... citeste toata stirea