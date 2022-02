Barbat in stare grava la spital, in urma unui accident stupid. A fost lovit de osia unui tractor

Un barbat in varsta de 75 de ani, din localitatea Comisani, din Dambovita, a ajuns in stare grava la spital, lovit de osia de la tractor. Acesta dezasambla un tractor in curtea locuintei, iar osia era suspendata cu sufa de o macara. La un moment dat, sufa s-a desfacut, iar osia l-a lovit peste picioare, dupa care barbatul s-a lovit cu capul de ciment. Sotia sa a fost cea care a sunat la 112 sa anunte incidentul. La fata locului s-au deplasat medicii de la Ambulanta care l-au stabilizat si l-au ... citeste toata stirea