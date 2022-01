Barbat mort intr-un incendiu. Mama acestuia a ajuns la spital cu arsuri

Incendiu violent, azi-noapte, in localitatea Goleasca, judetul Giurgiu. Un barbat de 42 de ani si-a pierdut viata, iar mama acestuia, in varsta de 63 de ani, a suferit arsuri pe 50% din suprafata corpului. Pompierii au gasit-o pe femeie in curtea casei si au transportat-o la spital. Trupul barbatului era carbonizat intr-una dintre incaperile casei.Potrivit ISU Giurgiu, focul a izbucnit intrucat s-a folosit benzina in apropierea unei lumanari. La fata locului au intervenit pompierii din ... citeste toata stirea