Barbat plecat de la petrecerea surorii sale, lovit in plin de o masina, pe DN 71

Un barbat de 64 de ani din Targoviste a fost accidentat grav de un autoturism, luni seara, 15 august, pe DN 71, la iesire din Targoviste. Barbatul venea de la ziua surorii sale si ar fi traversat drumul pentru a ajunge la taxi in momentul in care a fost acrosat. Accidentul a avut loc pe DN71, Targoviste - Bucuresti, in localitatea Ulmi. Barbatul iesea de pe strada pe care locuieste sora lui, careia ii serbase ziua de nastere. Din primele informatii barbatul ar fi traversat soseaua pentru a ... citeste toata stirea