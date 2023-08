Printre cei trei barbati care si-au pierdut viata, ieri - 14 august 2023, in statiunea Mamaia, in incercarea de a salva de la inec o fata luata de valuri, s-a aflat si un dambovitean de 34 de ani. Celelalte doua persoane inecate sunt din Calarasi si Arges si au 43 si 46 de ani.Barbatii se aflau pe plaja cand adolescenta de 16 ani a fost luata de curenti si trasa in larg. Cei trei au intrat in marea zbuciumata cu gandul de a o salva pe fata. In final, s-a format chiar si un lant uman in ... citeste toata stirea