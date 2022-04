Distractia de sambata seara s-a transformat, pentru mai multi tineri, in bataia de sambata seara. Totul s-a intamplat la discoteca din comuna Visina, unde muzica a bubuit in boxe, femei complet dezbracate s-au unduit pe scena amenajata in mijlocul localului, bautura a curs in nestire. Combinate, toate aceste elemente au iscat un ... citeste toata stirea