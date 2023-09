La data de 27 septembrie a.c., in urma cercetarilor efectuate de Politistii din cadrul Sectiei nr. 5 Politie Rurala Voinesti, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviste, fata de doi barbati, de 23 si 34 de ani, din Vulcana Bai si Branesti, a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore. Cei doi sunt cercetati in cadrul unui dosar penal intocmit pentru savarsirea infractiunii de furt calificat, fiind banuiti ca, in noaptea de 17 spre 18 septembrie a.c., ar ... citeste toata stirea