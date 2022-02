Un batran in varsta de 84 de ani, din judetul Arges, a decedat, astazi - 19 februarie 2022, intr-un incendiu de vegetatie uscata in localitatea Clucereasa. Pompierii care au intervenit pentru stingerea focului l-au gasit carbonizat in gradina.De asemenea, ne informeaza ISU Arges, o femeie de 55 de ani, se pare fiica batranului, a suferit arsuri la membrele superioare, a primit ... citeste toata stirea