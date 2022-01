Incendiu violent, azi-noapte, in localitatea Bacu, judetul Giurgiu. O batrana de 86 de ani a ramas fara casa. La sosirea echipajelor de pompieri, focul ardea generalizat. Potrivit ISU, incendiul a pornit de la jarul cazut din soba.Pentru a preveni astfel de evenimente, tineti cont de sfaturile pompierilor:- nu puneti haine la uscat pe sobe sau in imediata apropiere a acestora;- nu lasati sobele si alte mijloace de incalzire nesupravegheate pe timpul functionarii;- nu introduceti in soba ... citeste toata stirea