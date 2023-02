Baut bine si fara permis de conducere, a avariat o masina parcata si a intrat in gardul unui imobil

La data de 12 februarie a.c., in jurul orei 18:30, politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni au fost sesizati de un barbat, de 62 de ani, din localitate, cu privire la faptul ca o autoutilitara i-a avariat autoturismul parcat. In urma verificarilor efectuate, politistii au identificat conducatorul autoutilitarei, un barbat de 43 de ani, din Moreni, care ar fi acrosat autoturismul parcat, ar fi parasit locul evenimentului si, ulterior, ar fi intrat cu autovehiculul in ... citeste toata stirea