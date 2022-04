Un barbat in varsta de 40 de ani, aflat in stare de ebrietate, a cazut, astazi - 8 aprilie 2022, intr-un canal de irigatii dezafectat, cu adancimea de aproximativ 3 metri. S-a intamplat in localitatea Branistea, judetul Giurgiu. Un trecator care a observat situatia a ... citeste toata stirea