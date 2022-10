Baza sportiva moderna la Dobra

*Autoritatile au finalizat si un alt proiect menit sa imbunatateasca nivelul de trai al locuitorilor comunei Dobra. Este vorba de un un drum cu lungimea de 2,3 km, care a fost modernizatIn satul Dobra din comuna cu acelasi nume, o baza sportiva multifunctionala a fost data ieri, 13 octombrie 2022, in folosinta si ii asteapta pe membrii comunitatii care indragesc miscarea in aer liber sa practice, in conditii moderne, diferite activitati sportive. Baza sportiva a fost inaugurata de ... citeste toata stirea