Bazin de inot redeschis in fostul Micro 3

*Acesta va functiona sub forma unui bazin didactic, in administrarea Clubului Sportiv Scolar Targoviste!Bazinul de inot din cartierul Matei Basarab (micro 3) si-a redeschis portile! Acesta va functiona sub forma unui bazin didactic, in administrarea Clubului Sportiv Scolar Targoviste! Momentul a fost marcat cu o conferinta de presa in care primarul Daniel Cristian Stan, alaturi de directorul Clubului Sportiv Scolar (CSS) Targoviste, Catalin Tanase, au oferit mai multe detalii despre noutatile ... citeste toata stirea