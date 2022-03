Beltrame Group Italia reporneste activitatea COS Targoviste anul acesta

Proiectul de resuscitare a fostului Combinat de Oteluri Speciale din Targoviste (COS), de fapt ceea ce a mai ramas din acest colos industrial, continua.Autoritatile locale si cele judetene, dar si reprezentantul Guvernului in teritoriu, sunt interesate in repunerea in circuitul economic a acestei unitati economice, mai ales acum cand a aparut oportunitatea de a fi preluata de un concern industrial renumit.In aceasta nota de optimism, astazi - 7 martie 2022, prefectul Claudia Gilia, ... citeste toata stirea