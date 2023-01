Beneficiile dansului pentru bunastarea fizica si mentala

Dansul este o modalitate minunata de a va mentine sanatosi si in forma, atat din punct de vedere fizic, cat si mental. Este o modalitate excelenta de a va descarca si de a va elibera de stres. De asemenea va mentine in forma, deoarece angajeaza aproape toti muschii din corp. In plus, dansul va ajuta sa socializati, deoarece poate fi practicat cu prietenii sau in grup.Care sunt beneficiile fizice ale dansului?Beneficiile fizice ale dansului includ imbunatatirea echilibrului, a coordonarii si ... citeste toata stirea