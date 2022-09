Incepand din acest an, Biblioteca Judeteana "I.H. Radulescu" Dambovita face parte din "Reteaua Centrelor Digitale din Romania", o platforma informala, dezvoltata de Fundatia EOS, care are ca scop reunirea tuturor organizatiilor ce ofera oportunitati si programe de dezvoltare a competentelor digitale in randul populatiei."Printr-o educatie digitala de baza ne propunem sa ... citeste toata stirea