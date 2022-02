Bibliotecile europene spun NU razboiului din Ucraina!

In contextul razboiului din Ucraina, bibliotecile publice europene spun NU dezinformarii, stirilor false si razboiului cibernetic!Trei organisme ale bibliotecilor publice europene: EBLIDA (The European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europe) si Public Libraries 2030 condamna atacurile barbare ale Federatiei Ruse impotriva Ucrainei pe care le catalogheaza ca o amenintare adusa principiilor de democratie si ... citeste toata stirea