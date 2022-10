Biroul Teritorial Ploiesti al Institutiei Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in 66 de cazuri

Reprezentantii Biroului Teritorial Ploiesti al Institutiei Avocatul Poporului, care are competenta judetele Dambovita, Prahova si Buzau, au primit in audienta, in primele 9 luni ale acestui an, 562 cetateni, care au depus 209 petitii. De asemenea, au fost primite 700 apeluri telefonice. Totodata, au fost inregistrate 66 de sesizari din oficiu si au fost efectuate 15 anchete proprii, in urma carora au fost emise de catre Avocatul Poporului 7 recomandari pentru remedierea deficientelor rezultate ... citeste toata stirea