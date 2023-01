BOTEZUL DOMNULUI LA CATEDRALA MITROPOLITANA DIN TARGOVISTE - 2023

Cu prilejul sarbatorii Botezului Domnului, in ziua de vineri, 6 ianuarie 2023, Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, insotit de un sobor de preoti si diaconi, a savarsit Sfanta Liturghie, la Catedrala din Targoviste. Mitropolitul Nifon a oficiat, la final, slujba Agheasmei celei Mari pe platoul din fata sfantului locas, in prezenta a numerosi credinciosi pe care i-a binecuvantat cu apa sfintita, ce, de altfel, le-a fost daruita, apoi, in sticle special pregatite. In ... citeste toata stirea