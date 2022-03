Bucegi Winter Race 2022: mai putini participanti la cursa, anul aceasta, din cauza frigului extrem FOTO

Editia a XII-a a concursului de schi de tura Bucegi Winter Race a avut loc, saptamana aceasta, in zona Padina-Pestera din Muntii Bucegi, unde iubitorii acestui sport s-au adunat la start, fie atrasi de traditia evenimentului, fie de peisajele de vis ale Bucegilor. Potrivit organizatorilor, din cauza frigului naprasnic, surprinzator pentru aceasta perioada a anului (-10 grade Celsius), numarul participantilor a fost mai mic in acest an, insa traseul original a fost pastrat cu sfintenie. Startul ... citeste toata stirea