Bugetul judetului Dambovita pe anul 2024 a fost adoptat

*"Pentru prima data, bugetul Consiliului Judetean Dambovita are alocata suma de peste 63% din total buget doar pentru investitii. 37% din buget este pentru functionare", a precizat presedintele CJD, Corneliu StefanIeri, 12 februarie 2024, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Judetean Dambovita aferenta acestei luni in cadrul careia a fost adoptat bugetul propriu al judetului Dambovita pe anul 2024. Au fost prezenti in sala 31 de consilieri judeteni, din totalul de 34, plus presedintele ... citește toată știrea