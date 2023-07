*In cadrul investitiei demarate prin programul "Anghel Saligny", sunt interventii atat pentru carosabil, cat si pentru trotuare. Lucrarile se desfasoara pe o suprafata de aproximativ un kilometruStefan KhalilO alta artera rutiera importanta din municipiul Targoviste va fi modernizata! In aceasta saptamana au debutat lucrarile de reabilitare pentru bulevardul Independentei, una dintre cele mai circulate zone din municipiu. In cadrul investitiei demarate prin programul "Anghel Saligny", sunt ... citeste toata stirea