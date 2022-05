Bursa Locurilor de Munca va avea loc pe 20 mai la Clubul Studentilor din Targoviste

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de munca Dambovita in parteneriat cu Consiliul Judetean Dambovita organizeaza in data de 20 mai Bursa Generala a Locurilor de Munca.Evenimentul se desfasoara la nivel national, iar in judetul Dambovita va avea loc in Targoviste, str. Tineretului, nr. 1 in incinta Clubului Studentilor incepand cu ora 10:00.Bursa Generala a locurilor de munca este una dintre masurile active de ocupare si se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de ... citeste toata stirea