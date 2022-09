C.Stefan, lider PSD Dambovita:" Pentru noi prioritatea zero este respectarea programului politico-administrativ pe care ni l-am asumat"

Astazi, in cadrul unei conferinte de presa, echipa PSD Dambovita a facut un bilant a promisiunilor facute in campania electorala din 2020, eveniment la care au participat presedintele Corneliu Stefan, secretarul Cristian Stan, dar si deputatii si senatorii social democrati si prefectul judetului.In anul 2020, formatiunea politica a cistigat mandatul de presedinte al Consiliului Judetean si majorotatea in forul adminoistrativ, dar si 63 de primari."Ieri, 27 septembrie 2022, s-au implinit doi ... citeste toata stirea