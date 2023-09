*Proiectul, in valoare de aproximativ 13 milioane de lei, vizeaza reabilitarea si modernizarea principalei artere de intrare in municipiu dinspre Bucuresti, o zona cu trafic intens si relevanta strategicaStefan KhalilLucrarile de modernizare si reabilitare la intrarea in municipiul Targoviste, pe Calea Bucuresti, continua in ritm sustinut! Proiectul este realizat in parteneriat intre Primaria municipiului Targoviste si Consiliul Judetean Dambovita. Astfel, ieri, autoritatile judetene si ... citeste toata stirea