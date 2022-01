Calvarul prin care au trecut doi tineri. Dornici de o aventura cu o fata, au ajuns sa fie batuti si umiliti

Retele sociale sociale s-au dovedit extrem de daunatoare pentru doi tineri din Dambovita, care "au agatat" o fata cu care si-au dat intalnire. Nu au intuit, insa, ca discutiile le-au purtat cu iubitul fetei, care i-a asteptat pe cei doi cu mai multi prieteni. Cei doi tineri, in varsta de 19 si 20 de ani, din localitatea Barbuletu, si-au dat intalnire cu fata in fata unui bloc din Targoviste, in scopul intretinerii de raporturi sexuale, potrivit Politiei. La destinatie i-au asteptat prietenii ... citeste toata stirea