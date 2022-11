Camera de Comert Dambovita doreste specialisti in domeniul gastronomiei locale! S-a pus baza colaborarii cu Institutul francez Escoffier

Camera de Comert Dambovita a inceput sa puna bazele unei colaborari un Institutul Escoffier, scoala de pregatire de inalta performanta in ceea ce priveste gastronomia. In cursul zilei de ieri, Stefan Oprea, presedintele Institutului, roman stabilit de 40 de ani in Franta, le-a vorbit antreprenorilor damboviteni din domeniul Horeca despre importanta perfectionarii personalului, despre avantajele aplicarii unor bune practici in bucatarie, dar si depre calitatea serviciilor pe care acestia trebuie ... citeste toata stirea