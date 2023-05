Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita efectueaza inscrieri pentru cursul de specializare in profesia "Expert legislatia muncii", pe care il va organiza in format online, in perioada iunie-iulie 2023. Examenul final va fi sustinut in sala, la sediul CCIA Dambovita. Costul cursului este de 1. ... citeste toata stirea