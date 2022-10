Camera de Comert Dambovita organizeaza editia 29 a Galei Topul Firmelor pe 17 noiembrie, la Ballroom Del Ponte din municipiul Targoviste.

Camera de Comert Dambovita continua traditia organizarii celui mai important eveniment economic al anului! Gala Topul Firmelor, editia 29, va avea loc pe 17 noiembrie, la Ballroom Del Ponte din municipiul Targoviste, iar pe langa premierea firmelor din clasament, evenimentul va reprezenta in acest an si o ocazie pentru producatorii locali de a-si expune produsele.Clasamentul Topul Firmelor din judetul Dambovita este realizat in baza unor indicatori care vizeaza cifra de afaceri neta, profitul ... citeste toata stirea