Camera de Comert Dambovita, parteneriat cu Institutul Escoffier Franta, o scoala de inalta gastronomie. VIDEO

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita a incheiat un parteneriat cu Institutul Escoffier din Franta, in fapt o scoala de inalta gastronomie care a deschis, in urma cu aproape trei ani, o filiala si in Romania, la Saftica.Astazi - 3 noiembrie 2022, la Targoviste a avut loc o prima intalnire a presedintelui Institutului Escoffier - Stefan Oprea, roman plecat de 40 de ani in Franta, cu reprezentantii HoReCa din judetul Dambovita, la sediul CCIA."Ne dorim sa putem sa avem ... citeste toata stirea