In aceasta dimineata, reprezentantii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Dambovita au donat produse de igiena si alimente neperisabile atat de necesare cetatenilor refugiati din Ucraina. Colecta a fost predata in cortul amplasat in fata primariei municipiului Targoviste, urmand ca apoi Crucea Rosie Dambovita sa se ocupe ca totul sa ... citeste toata stirea