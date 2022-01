Campania de testare pentru depistarea hepatitelor virale a debutat astazi in judetul Dambovita!

Sala Unirii a Consiliului Judetean Dambovita (CJD) a gazduit astazi evenimentul de lansare a Campaniei de testare pentru depistarea hepatitelor virale B, D si C in judetul Dambovita, sustinuta de Institutul Clinic Fundeni, in parteneriat cu Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS), LIVERO 2 SUD si CJD.Campania care se va derula pe parcursul a 6 luni, si in care sunt implicati 36 de medici de familie din judetul Dambovita, poate reprezenta sansa unei vieti cat mai aproape de normalitate pentru cei ... citeste toata stirea