Campanie de curatenie in comuna Dragomiresti, judetul Dambovita

101 elevi voluntari, coordonati de 11 profesori, au "periat" in lung si-n lat comuna Dragomiresti, din judetul Dambovita, astazi - 17 septembrie 2022, de Ziua Nationala a Curateniei, in cadrul unei actiuni de strangere a gunoaielor aruncate la intamplare. Primaria le-a asigurat manusile si sacii in care au fost colectat deseurile.Edilul Dragos Vladulescu spera ca gestul acestor copii minunati sa constituie un bun exemplu pentru adulti si, in viitor, sa dispara de pe teritoriul localitatii ... citeste toata stirea