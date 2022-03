Campanie de informare privind sanatatea orala a copiilor

Ministerul Sanatatii organizeaza, in aceasta luna, campania de informare "Cu un zambet mai aproape de sanatate!", care aduce in atentia publica problematica sanatatii orale pentru elevii din clasele 0 - 4.Cariile dentare si boala peridontala reprezinta la ora actuala cele mai frecvente boli infectioase in intreaga lume. Larga raspandire a acestor boli este in stransa corelatie cu stilul de viata si in special cu un consum crescut de zahar, alcool si tutun dar si cu o igiena orala deficitara - ... citeste toata stirea